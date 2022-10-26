"Открытая граница": на границе с Румынией завершают обустройство нового пункта пропуска

Мининфраструктуры

В начале ноября на границе с Румынией полноценно заработает новый пункт пропуска "Красноильск - Викову де Сус", работы по его обустройству уже на финальном этапе.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

В ведомстве отметили, что проект реконструкции пункта пропуска "Красноильск - Викову де Сус" на границе с Румынией был фактически заморожен с 2016 года. Но сегодня потребность в нем стала критической, ведь в условиях войны Украина и Европа нуждаются в новых логистических маршрутах для торговли.

"Уже в ближайшие недели планируем разрешить проезд в пункте пропуска автомобилей до 7,5 тонн и пустых грузовиков. Параллельно работаем с румынскими коллегами по ускорению развития инфраструктуры со стороны Румынии", – прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Этот пункт пропуска предусматривается для движения грузовых автомобилей. Запускать работу на этом пункте планируется в два этапа:

в октябре будет разрешен проезд транспортных средств весом до 7,5 тонн и пустых грузовиков;

после завершения работ по румынской стороне пункт пропуска заработает как полноценный грузовой переезд.

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В Мининфраструктуры ожидают, что запуск этого пункта позволит существенно разгрузить пункт "Порубное - Сирет"

Строительная готовность пункта пропуска составляет 95%. Также производятся работы по обустройству вспомогательной дорожной инфраструктуры.

Пункт пропуска реконструировали в рамках проекта "Открытая граница". В его пределах уже обновили и расширили пропускную способность пункта пропуска "Краковец - Корчова", а также найдено решение для уменьшения очередей на пункте "Ягодин - Дорогуск".