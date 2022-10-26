Курс валют 26 октября: наличная гривня быстро укрепляется в банках и на черном рынке

getty images

В среду, 26 октября, наличная гривня укрепилась как в кассах банков, так и на черном рынке - сейчас курс покупки доллара вернулся ниже 40 грн за доллар.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:40 курс доллара на черном рынке составлял 39,70 - 39,96 грн, а во вторник, 25 октября, колебался на уровне 40,31 - 40,44 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, то гривна также укрепилась. Котировки на это же время составляли 38,51 - 39,10 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 38,63 - 38,92 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,6 - 40,35 грн (курс на 25 октября - 40,0 - 40,6 грн);

Евро - 38,3 - 39,4 грн (курс на 25 октября - 38,4 - 39,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,3 - 39,8 грн;

Ощадбанк - 39,8 - 40,55 грн;

Укрэксимбанк - 39,7 - 40,2 грн;

Райффайзен - 39,5 - 40,1 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,95 грн.