Mercedes-Benz уходит из России, продает активы

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Немецкий автоконцерн Mercedes уходит с рынка России - продает свой завод в Подмосковье и имущество российскому дилеру.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на официальное заявление компании, собеседников на рынке.

"Mercedes-Benz намерен уйти с российского рынка и продать свои доли в местных дочерних компаниях (АО "Мерседес-Бенц РУС", ООО "Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус", ООО "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус", ООО "Мерседес-Бенц Банк Рус", ООО "Мерседес-Бенц Капитал Рус") локальному инвестору", - говорится в заявлении автоконцерна.

Активы немецкой компании получит ГК "Автодом", специализирующаяся на продаже и обслуживании премиальных и люксовых автомобилей.

Mercedes - третий автопроизводитель в легковом сегменте, который уходит из РФ. До этого продали свои активы и покинули Россию Renault и Nissan, также в стране закрылся завод Toyota.

Поставки автомобилей дороже 50 тысяч евро из ЕС и всех машин из США в РФ запрещены наложенными западными странами санкциями. Кроме того, санкции делают невозможными поставки комплектующих в РФ. Активы в РФ на конец 2021 года Mercedes оценивал в 2 млрд евро. Завод Mercedes-Benz мощностью 25 тысяч авто в год запустили в подмосковном Есипово в 2019 году.

По итогам девяти месяцев 2022 года продажи автомобилей Mercedes-Benz в РФ сократились на 73%, до 9,1 тыс. штук.