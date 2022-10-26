Инфляция в Австралии достигла 32-летнего максимума в прошлом квартале, поскольку затраты на строительство домов и газ резко выросли.

Об этом пишет Reuters.

Данные Австралийского бюро статистики (ABS) в среду показали, что индекс потребительских цен (CPI) подскочил на 1,8%, превысив прогнозы рынка на 1,6%.

Годовой показатель подскочил до 7,3% с 6,1%, самого высокого показателя с 1990 года и почти втрое превышал темпы роста заработной платы.

Показатель базовой инфляции вырос на 1,8% в квартале.

Резервный банк Австралии ранее полагал, что базовая инфляция достигнет максимума в 6% в декабрьском квартале, а общая инфляция превысит 7,75%.

В то же время аналитики предупреждали, что показатели наверняка возрастут еще больше в этом квартале.

ВИДЕО ДНЯ

Ожидается, что на этой неделе Европейский центральный банк и Банк Канады поднимут ставки на 75 базисных пунктов, в то время как Федеральная резервная система должна сделать это на своем заседании 2 ноября.

"Независимо от того, будь то цены на еду, электроэнергию, арендная плата, инфляция является врагом номер один. Инфляция - это дракон, которого мы должны убить", - заявил аналитик Джим Чалмерс.

Есть также опасения, что недавнее наводнение в восточной Австралии поднимет цены на продукты питания еще выше, сеть супермаркетов Coles предупреждает об уменьшении объемов свежих продуктов, где цены выросли на 8,8% по сравнению с годом ранее.

Экономическая правда