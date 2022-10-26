Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США

Цены на нефть снизились в среду после того, как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли больше, чем ожидалось, хотя обеспокоенность предложения ограничили потери.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,03 доллара, или на 1,1%, до 92,49 доллара за баррель до 06:35 по Гринвичу после роста на 26 центов на предыдущей сессии.

Декабрьские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 75 центов, или на 0,9%, до 84,57 доллара.

Причины изменения цен

"Перспективы глобального экономического спада и более жесткой денежно-кредитной политики перевешивают вероятность сокращения предложения в последние недели", - говорится в записке аналитиков ANZ Research.

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Запасы сырой нефти в США выросли примерно на 4,5 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 21 октября, сообщают рыночные источники Reuters со ссылкой на данные промышленной группы Американского института нефти.

Это было выше, чем ожидания пяти аналитиков, опрошенных Reuters, в среднем ожидавших увеличения примерно на 200 000 баррелей.

Хотя рост запасов сырой нефти усилил опасения по поводу глобальной рецессии, которая приведет к сокращению спроса, текущие ограничения предложения удерживали цены в узком диапазоне.

"ОПЕК сокращает производство с ноября, и новые санкции ЕС в отношении российской нефти, которые будут введены в действие с декабря, должны быть положительными для цен", – сказал Reuters Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Экономическая правда