Еврокомиссия призывает правительства и бизнес в ЕС помочь энергетическому сектору Украины

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон во вторник призвала правительства и частные компании Европейского Союза пожертвовать больше денег на оборудование для энергетического сектора Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала по итогам встречи министров энергетики стран ЕС в Люксембурге.

"Последние ракетные обстрелы Россией Украины были направлены против энергетической инфраструктуры и вызвали значительные разрушения. 30% украинского оборудования, как трансформаторы, предохранители и линии электропередач, было уничтожено, что привело к массовым отключениям электроэнергии", - сказала Симсон.

По ее словам, ЕС крайне необходимо быстро отреагировать с тем, чтобы поврежденная инфраструктура в Украине была заменена.

"На кону защита и благосостояние тысяч и десятков тысяч домохозяйств, людей из уязвимых групп населения, детей и пожилых людей на фоне приближающейся зимы", - добавила еврокомиссар.

Симсон напомнила, что при ее комиссариате был создан фонд поддержки энергосистемы Украины, который собрал 20,5 миллиона евро, "но сейчас нам, очевидно, нужно больше". Еще более 10 миллионов евро помощи предоставили частные компании, которых еврокомиссар также призвала увеличить помощь.

Напомним, Украина направила запросы на поставку энергетического оборудования, которое поможет преодолеть последствия террористических ударов РФ по системам жизнеобеспечения. через систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизм гражданской защиты ЕС (EARCC).

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Некоторые страны, в частности Германия и Испания, уже объявили о передаче соответствующего оборудования Украине.

Европейская правда