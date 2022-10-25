В Молдове одобрили пакет экономии электроэнергии, просят не пользоваться лифтами

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы утвердила меры экономии электроэнергии во время кризиса - людей попросили не пользоваться лифтами в определенные часы, снизить температуру в помещениях, ограничить работу эскалаторов, сократить освещение в домах.

Об этом говорится в публикации молдавского издания Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Жителям Молдовы рекомендовали не пользоваться лифтами с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00 из-за риска отключения электроэнергии. В частности, комиссия поручила администраторам жилых домов и других зданий, в которых есть лифт, на входе повесить объявления с рекомендацией не пользоваться лифтом в часы пик.

В коммерческих и общественных зданиях температуру воздуха должны снизить до 19°C, а в нерабочее время - до 15°C.

Также рекомендуется на 30% сократить освещение внутри зданий, отключить фонтаны, витрины, декоративное освещение, рекламу и выключать эскалаторы с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Предприятиям, которые используют электрические печи, рекомендуется чаще пользоваться ими не в часы пик. А компании водоснабжения и канализации будут регулировать режим работы насосов водохранилищ таким образом, чтобы минимизировать потребление электроэнергии с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00, полностью используя потенциал водохранилищ.

Местная и центральная власть рекомендует изучить возможности сокращения потребления электроэнергии в часы пик, но так, чтобы отключения не угрожали безопасности и здоровью граждан, отключать уличное освещение в дневное время (с 07:00 до 18:00).

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В то же время запрещается майнинг криптоактивов и импорт специализированного оборудования для майнинга криптовалют.

Как известно, массированные удары РФ по украинской энергетической инфраструктуре в последние недели существенно осложнили ситуацию и для Молдовы, которая потеряла возможность покупать украинскую электроэнергию.

Также стало известно, что Молдова будет покупать у Румынии 30% электроэнергии, которую ранее получала из Украины.

Европейская правда