Минфин привлек в бюджет более 1,5 миллиарда от размещения ОВГЗ

Министерство финансов на аукционе во вторник, 25 октября, разместило военные облигации на сумму более 1,55 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

От размещения 6-месячных облигаций под 12% привлекли 12 млн. грн. 12-месячные ОВГЗ под 14% разместили на 13 млн грн. Облигации со сроком погашения 18 месяцев разместили на 995 млн. грн.

Кроме того, от размещения облигаций в долларах со сроком погашения в 1 год под 4,5% Минфин привлек 14,4 млн дол.

"Начиная с 24 февраля 2022 года более 150 тыс. граждан стали инвесторами в военные облигации", - отметили в ведомстве.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе во вторник, 18 октября, разместило военных облигаций на 17,22 млрд грн. При этом впервые с начала полномасштабной войны повысили до 18,5% доходность гривневых ОВГЗ на 1,4 года. До этого максимальной ставкой было 16%.