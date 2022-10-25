Рекорд малой приватизации: за объект в селе под Полтавой соревновались 44 покупателя

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В рамках программы малой приватизации на онлайн-торгах в системе Prozorro. Продажи был установлен новый рекорд по числу участников. За право приобрести помещение (аукцион 24 октября) в селе Розсошенцы возле Полтавы соревновались 44 участника.

Об этом сообщили в Фонде госимущества и Минэкономики.

Отмечается, что столь большой интерес среди местного бизнеса вызвало нежилое помещение общей площадью 258,2 кв. м., расположенном в селе Розсошенцы Полтавской области на первом этаже пятиэтажного здания.

"Торги по нему начались с суммы 25 тысяч гривен и выросли до суммы 6,5 млн гривен. То есть цена объекта в ходе аукциона увеличилась в 260 раз", - говорят в Минэкономики.

Напомним, что программа малой приватизации стартовала 19 сентября. За первый месяц было проведено около двух десятков онлайн-аукционов, на которых победители предложили общую сумму более 1 млрд. грн. В настоящее время уже 220,3 млн грн перечислено в бюджет.

Такое различие в суммах обусловлено тем, что по закону у победителя есть 20 рабочих дней на уплату стоимости лота после дня завершения аукциона. Только после поступления средств в бюджет подписывается договор купли-продажи.

По данным в системе Prozorro. Продажи, в помещении на правах аренды размещено отделение "Новой почты".

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Отмечается, что победителем аукциона со ставкой 6 500 001,00 грн стал ФЛП Папий Юрий Дмитриевич. После завершения аукциона он имеет 20 рабочих дней на уплату стоимости лота.

Программа малой приватизации стартовала 19 сентября. За первый месяц было проведено около двух десятков онлайн-аукционов, на которых победители предложили общую сумму более 1 млрд грн. В настоящее время уже 220,3 млн грн перечислено в бюджет.

"Такое различие в суммах обусловлено тем, что по закону у победителя есть 20 рабочих дней на уплату стоимости лота после дня завершения аукциона. Только после поступления средств в бюджет подписывается договор купли-продажи", - пояснили в Минэкономики.

Экономическая правда