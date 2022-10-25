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Приватбанк запустил быстрые переводы на карты платежной системы "Простір"

Вторник, 25 октября 2022, 16:40 - Анастасия Жарикова
 
Простір

Государственный Приватбанк запустил услугу денежных переводов на карты национальной платежной системы "Простір" любого банка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Отныне переводить средства на карты "Простір" можно за пару кликов в мобильном приложении Приват24 и веб-версии электронного банка", - отметили в финучреждении.

Кроме этого, клиенты, имеющие карты "Простір" других банков, могут добавить такую карту к кошельку мобильного Приват24 и пользоваться услугой р2р переводов с карты на карту.

А в веб-версии Приват24 услугой перевода средств на карты "Простір" могут пользоваться не только клиенты ПриватБанка, но и держатели карт других банков.

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