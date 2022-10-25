Приватбанк запустил быстрые переводы на карты платежной системы "Простір"
Вторник, 25 октября 2022, 16:40 -
Государственный Приватбанк запустил услугу денежных переводов на карты национальной платежной системы "Простір" любого банка.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Отныне переводить средства на карты "Простір" можно за пару кликов в мобильном приложении Приват24 и веб-версии электронного банка", - отметили в финучреждении.
Кроме этого, клиенты, имеющие карты "Простір" других банков, могут добавить такую карту к кошельку мобильного Приват24 и пользоваться услугой р2р переводов с карты на карту.
А в веб-версии Приват24 услугой перевода средств на карты "Простір" могут пользоваться не только клиенты ПриватБанка, но и держатели карт других банков.