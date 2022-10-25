Укрзализныця получила 35 генераторов для вокзалов от Красного Креста Украины

УЗ

АО "Укрзализныця" получило от Общества Красного Креста Украины 35 генераторов для бесперебойной работы железнодорожных вокзалов в условиях войны России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Генераторы будут работать на вокзалах Укрзализныци в областных центрах: Запорожье (2 вокзала), Виннице, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Житомире, Чернигове, Сумах, Харькове, Одессе, Черкассах, Кропивницком, Тернополе, Львове (2 вокзала) .

А также в Каменце-Подольском, Бердичеве, Кривом Роге (2 вокзала), Ковеле, Коломые, Мукачево, Трускавце, Моршине, Жмеринке, Чопе, Мироновке, Тростянце, Бердичеве и на станциях Тараса Шевченко и Дарницы.

"На вокзалах будут разворачиваться точки, где можно будет получить чай, кофе, погреться, и эти генераторы позволят сделать вокзалы независимыми от возможных атак врага на энергетическую инфраструктуру Украины", – отметил член правления Укрзализныци, глава пассажирского направления Александр Перцовский.

Общая стоимость гуманитарной помощи составляет около 12 млн гривен.

"Уверены, что оказанная помощь будет способствовать бесперебойному процессу перевозки пассажиров, которые убегают от обстрелов, покидают свои дома, чтобы сохранить жизнь", – заявил генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко.

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Общая стоимость гуманитарной помощи составляет около 12 млн гривен.

Также недавно УЗ уже получила от ОККУ 154 водонагревателя, которые были распределены среди 79 вокзалов. Благодаря новому оборудованию комнаты отдыха и комнаты для матерей с детьми будут обеспечены непрерывной подачей горячей воды.