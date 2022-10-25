СБУ сообщила о подозрении министру транспорта РФ: через него в Крым перекинули вражескую бронетехнику
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении министру транспорта РФ Виталию Савельеву, из-за которого в оккупированный Крым перебросили около 300 единиц вражеской бронетехники.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.
"В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении министру транспорта РФ Виталию Савельеву, участвовавшему в подготовке и проведении вооруженной агрессии против Украины.
Установлено, что высокопоставленный чиновник способствовал Минобороны страны-агрессора в перемещении личного состава, вооружения и военной техники оккупантов к границам нашего государства и в захваченные районы. Переправка вражеских колонн осуществлялась железнодорожным транспортом через территорию временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
СБУ установило, что в период с 26 марта 2021 года по 4 сентября этого года Савельев обеспечил опрокидывание в захваченный полуостров почти 300 единиц вражеской бронетехники.
Среди них – российские танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и автоцистерны с сотнями тонн горюче-смазочных материалов.
"Именно эту технику оккупанты задействовали в начале полномасштабного вторжения, в частности, в боевых действиях в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях", - отмечают в СБУ.
Для перемещения военных эшелонов было использовано более 250 вагонов.
"Для этого глава Минтранспорта РФ дал соответствующее поручение подчиненным подразделениям компании "Российские Железные Дороги" и так называемому "Федеральному Государственному Унитарному Предприятию Республики Крым "Крымская железная дорога", - пояснили в ведомстве.
Следователи СБУ подозревают Савельева по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны);
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Санкция статей предусматривает наказание до пятнадцати лет заключения.
Экономическая правда