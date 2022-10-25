У Kia не исключают возможности сворачивания бизнеса в России

Южнокорейская корпорация Kia видит рост волатильности в России из-за продолжающейся войны в Украине, и в худшем случае может полностью свернуть свой бизнес в РФ.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Kia Ву Чон Джу, пишет Bloomberg.

"Если вы спросите меня об одном негативном факторе для продаж, я бы сказал, что нестабильность в России может ускориться в следующем году, а сам автомобильный рынок может полностью остановиться на время", - сказал он.

"Мы можем рассмотреть вопрос о том, чтобы заниматься только послепродажным обслуживанием, поскольку мы фактически не можем поставлять туда автомобили", – добавил Джу.

Продажи Kia в России упали почти на 65% в текущем году по состоянию на сентябрь, когда в страну было поставлено около 57 тыс автомобилей.

Kia производит автомобили в России на заводе в Санкт-Петербурге, которым управляет дочерняя компания Hyundai Motor Co. Согласно сайту Hyundai, завод имеет годовую мощность 200 000 автомобилей и на нем работает около 2200 работников.

Автопроизводитель присоединится к длинному списку компаний, которые также сворачивают свое присутствие в России после ее вторжения в Украину в конце февраля.

ВИДЕО ДНЯ

Kia была вторым по популярности автомобильным брендом в России в прошлом году с долей около 12%", - пишет Bloomberg.

Джу также сказал, что ожидается, что сбои в цепочках поставок в России и Китае будут продолжаться и в четвертом квартале. Он отказался от комментариев, когда его спросили, планирует ли Hyundai продавать завод в России.

Экономическая правда