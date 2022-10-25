Украина до сих пор должна России $606 млн: что это за долг и при чем здесь оккупация Крыма?

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Размер прямого государственного долга перед РФ составляет 605,9 млн долларов, эта задолженность возникла еще в 90-х и не менялась с 2014 года.

Об этом говорится в статье ЭП.

Размер задолженности с начала 2022 года не менялся, то есть погашение основной суммы этого долга не происходило. Не происходило погашение долга и в прошлые периоды, из чего следует вывод, что данная задолженность пока не обслуживается Украиной.

ЭП направила запрос по этому долгу в Министерство финансов, чтобы узнать о его природе и статусе.

Какова история этого долга?

Как сообщили в Минфине, данная задолженность перед Россией возникла еще в 1992-1993 годах.

Этот долг состоит из двух частей:

задолженность Украины по результатам торгово-экономических отношений за 1992-1993 годы - на сумму 2,5 млрд долларов;

долг за кредиты, который Россия выдала Украине в июне 1993 года на сумму 203,9 млн долларов.

26 мая 1993 года эти долги были оформлены специальным межправительственным соглашением. Однако, очевидно, что Украина еще тогда не исправно обслуживала этот долг, потому что в 1995 году было заключено дополнительное соглашение о его реструктуризации.

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В 1997 году Украина заключила с Россией новое соглашение, согласно которому долги перед РФ должны были погашаться за счет взаимозачета задолженности России за пребывание ее Черноморского флота в украинском Крыму. То есть, Украина должна была списывать со своей задолженности перед Россией плату России за пребывание Черноморского флота в Севастополе и оплачивать за счет этой платы проценты по долгу.

По состоянию на дату заключения этого соглашения общая задолженность Украины по кредитам от России признавалась в размере 3,074 млрд долларов. На конец 2014 года остаток этой задолженности составлял 605,9 млн долларов.

В конце концов, для погашения долгов перед Россией, Украина позволяла пребывание Черноморского флота агрессора в Крыму. Впоследствии военное присутствие России на полуострове способствовало его оккупации в 2014 году.

Обслуживает ли Украина этот долг сейчас?

В Министерстве финансов отмечают, что размер задолженности перед Россией по этому долгу не менялся с 2014 года.

"Начиная с 2015 года взаиморасчеты, связанные с пребыванием Черноморского флота российской федерации на территории Украины не были подтверждены российской стороной, несмотря на неоднократные обращения Украины", - отметили там в ответ на запрос ЭП.

Там также добавили, что требований по погашению этого долга пока не поступало.

"По состоянию на сегодня ни одного обращения Парижского клуба кредиторов по расчетам Украины с РФ по двустороннему Соглашению о взаиморасчетах, связанных с разделением Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, в Украину не поступало", - говорится в ответе Минфина.

Это весь спорный долг?

Сейчас Украина оспаривает так называемый "долг Януковича" - задолженность по евробондам, которые власть продала российскому Фонду национального богатства в конце 2013 года в обмен на отказ от евроинтеграционного курса.

Еще в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона о взыскании долга, а в мае Украина подала документы для своей защиты в рамках этого судебного процесса.

В своих возражениях украинская сторона указала, что соглашение о заимствовании, заключенное в декабре 2013 года, является недействительным, и не подлежит принудительному исполнению после ряда причин.

Среди них: нарушение внутреннего законодательства и установленных украинскими нормативными актами процедур при выпуске еврооблигаций, а также давление со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В возражении также приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной Республики Крым и последующей незаконной аннексии полуострова.

Отдельно перечислены действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.