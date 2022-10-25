В работе WhatsApp произошел масштабный сбой
Вторник, 25 октября 2022, 11:57 -
Пользователи WhatsApp во вторник, 25 октября, заявили о сбое в работе приложения, а именно о неспособности отправлять сообщения.
Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Кроме этого, у меньшего количества пользователей также возникли проблемы, связанные с попыткой войти в приложение.
Сбой в работе мессенджера наблюдается практически по всему миру. В частности, на проблемы пожаловались жители США, стран Африки, Азии и Европы, включая Украину, Чехию, Польшу, Финляндию, Италию и другие страны.
Официальные причины сбоя пока неизвестны.