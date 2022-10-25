Курс валют 25 октября: наличная гривня резко укрепляется
Вторник, 25 октября 2022, 10:54 -
Во вторник, 25 октября, наличная гривня на черном рынке существенно укрепилась относительно доллара и евро.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:30 курс доллара на черном рынке составлял 39,99 - 40,22 грн, а в понедельник, 24 октября, колебался на уровне 40,31 - 40,44 грн.
Что касается "черного" курса гривни к евро, то гривня также укрепилась. Котировки на это же время составляли 38,63 - 38,92 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 38,79 - 39,0 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,0 - 40,6 грн (курс на 24 октября - 40,0 - 40,7 грн);
- Евро - 38,4 - 39,45 грн (курс на 24 октября - 38,3 - 39,5 грн).
В разрезе банков наличные курсы следующие:
- Приватбанк - 39,5 - 39,99 грн;
- Ощадбанк - 40,1 - 40,7 грн;
- Укрэксимбанк - 40,0 - 40,5 грн;
- Райффайзен - 40,1 - 40,5 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,95 грн.
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