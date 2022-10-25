Владелец KFC продает свою сеть в РФ – ее могут назвать "Rostic's"

Американская компания Yum! Brands договорилась о продаже своего российского бизнеса KFC, по данным российских СМИ от нового владельца сеть может получить название "Rostic's".

Об этом говорится в заявлении на сайте компании, российское СМИ Коммерсант.

Yum! Brands объявила о заключении сделки купли-продажи о передаче права собственности на свои российские рестораны KFC, операционную систему и права на генеральную франшизу, в частности - сеть ресторанов, работающих по франшизе KFC.

Покупателем выступила ООО "Смарт-Сервис", которым управляет один из франчайзи, работающих по франшизе KFC в России - Константин Котов и Андрей Осколков.

Согласно договору, покупатель будет отвечать за ребрендинг локаций под концепцию, которая не принадлежит Yum! Кроме того, покупатель будет отвечать за сохранение сотрудников компании в России. Завершение транзакции зависит от регуляторных и государственных одобрений, а также других условий, согласованных сторонами. После завершения сделки Yum! Brands прекратит свое корпоративное присутствие в России.

Как пишут российские СМИ, новый владелец обязан постепенно ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России в Rostic's. Существует вероятность, что не все франчайзи захотят работать под этим брендом, а арендодатели повысят ставки аренды для новых партнеров.





