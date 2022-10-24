Украина получит 30 миллионов евро от MIGA на пилотный проект страхования

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) из группы Всемирного банка выделило Украине 30 миллионов долларов на пилотный проект по страхованию инвестиций.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на открытии V украино-немецкого экономического форума в Берлине, передает Правительственный портал.

"MIGA имеет успешные кейсы в странах, где велись террористические действия. Агентство выделило Украине $30 млн на реализацию пилотного проекта по страхованию инвестиций. Мы будем продолжать и наращивать эту работу со всеми страховыми агентствами Европы и мира", - подчеркнул Шмигаль.

Украина рассчитывает, что Международная финансовая корпорация (IFC) вынесет на утверждение совета директоров Всемирного банка пакет финансовой помощи для привлечения инвесторов.

Для содействия инвестициям Украина возобновила приватизацию, углубляет дерегуляцию, создает условия для скорых инвестиций. Также правительством поданы изменения в закон об "инвестиционных нянях", расширяющих круг потенциальных инвесторов.

"Преференции по проектам от 20 млн евро теперь распространяемые проекты от 12 млн евро. Кроме того, будут расширены сферы, в которых можно реализовывать соответствующие проекты", – уточнил премьер.

Шмигаль добавил, что Украина сформировала широкое инвестиционное меню — более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики с общим потенциалом на сумму более 400 млрд дол.

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Напомним:

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде распространить закон об "инвестиционных нянях" на проекты от 12 миллионов евро.