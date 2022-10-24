На украинско-польской границе до конца года откроют еще один пункт пропуска

фото: мининфраструктуры

До конца года планируют на границе с Польшей открыть новый пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховице": новый пункт пропуска будет предусматривать движение легковых автомобилей и грузовиков с общей массой до 3,5 тонн.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Завершаются работы по обустройству участка дороги Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый, ведущей к новому пункту пропуска "Нижанковичи – Мальховице" на границе Украины и Польши. Новый пункт пропуск будет предусматривать движение легковых автомобилей и грузовиков с общей массой до 3,5 тонн.

Сначала здесь будет разрешено пересечение границы пустым грузовикам, а затем пункт пропуска будет действовать для других транспортных средств и для пешеходов", - пояснили в министерстве.

"Во время полномасштабного вторжения одним из приоритетных направлений работы Министерства инфраструктуры стала переориентация экспортной логистики на западные границы. В первую очередь речь идет о расширении пропускных способностей существующих пунктов пропуска и строительстве новых".

Уже к концу года планируем открыть проезд для пустых грузовиков новым пунктом пропуска "Нижанковичи - Мальховице". Этот проект был фактически заморожен с 2007 года. Затем вместе с польскими коллегами планируем открыть его для всех видов автотранспорта и пешеходов", - заявил министр инфрасруктуры Александр Кубраков.

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Ожидается, что новый пункт пропуска позволит разгрузить существующие пункты и ускорить грузовую и пассажирскую логистику на украинско-польской границе.

На сегодняшний день строительство пункта пропуска фактически завершено, остается только обустройство дорожной и вспомогательной инфраструктуры, добавили в министерстве.

Экономическая правда