Шольц призвал вкладываться в восстановление Украины: это инвестиции в будущего члена ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Берлине и призвал к инвестированию в послевоенное восстановление Украины.

Об этом Шольц написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мы поддерживаем Украину в войне и в восстановлении. Вы можете рассчитывать на нас, Денис Шмыгаль. Сегодня на немецко-украинском Экономическом форуме и завтра на международной конференции по восстановлению мы обсудим способы предоставления долгосрочной поддержки", - отметил Шольц.

Он подчеркнул: тот, кто инвестирует в восстановление Украины, тот инвестирует в будущего члена ЕС.

"2000 немецких компаний уже работают там и особенно ценят целеустремленных специалистов - огромный потенциал, даже если путь в ЕС все еще требует реформ", - добавил Шольц.

Как сообщалось, на конференции представят позиционный документ "Восстановление Украины" - за образец взят План Маршалла по восстановлению Западной Германии после Второй мировой войны с помощью США.

Ранее Шольц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что для восстановления Украины должен быть создан свой "план Маршалла", в котором Европейский Союз будет играть особую роль.

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Европейская правда