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Кабмин разрешил аренду морского водного пространства

Понедельник, 24 октября 2022, 16:17 - Алексей Павлыш

Кабмин поддержал постановление о создании прозрачного и четкого механизма заключения через электронные торги договоров аренды на использование морского водного пространства Украины для целей морской аквакультуры.

Об этом сообщили в правительстве.

"Аренда акватории (водного пространства) внутренних морских вод, территориального моря, исключительной (морской) экономической зоны Украины будет предоставляться исключительно предпринимателям, которые хотят развивать морскую аквакультуру, то есть разводить, содержать и выращивать морепродукты", - говорится в сообщении.

Ожидается, что это будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в этой сфере.

"Мы приступаем к реализации экспериментального проекта. Основной шаг сделан – создан механизм проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды для пользования водными объектами, которого ранее не было.

При этом к участникам таких электронных торгов будет выдвигаться принципиальное требование: поддержание водного пространства, которое будут арендовать, в оптимальном экологическом, санитарном и водохозяйственном состоянии", - отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня.

Отмечается, что ключевая цель этой инициативы – развивать в Украине производство высококачественных морепродуктов широкого спектра.

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Экономическая правда

Кабмин вода Минагрополитики аренда продовольствие
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