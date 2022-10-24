НБУ лишил российских акционеров права голоса в трех банках
Понедельник, 24 октября 2022, 16:04 -
Национальный банк временно лишил российских акционеров права голоса в банках "Форвард", "Украинский капитал" и Первом инвестиционном банке.
Об этом сообщается на сайте регулятора, сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что Нацбанк запретил ООО "Скала Терциум", владеющее 21,39% акций в банке "Украинский капитал", пользоваться правом председателя, а также запретил голосовать мажоритарному акционеру ПИБа Евгению Гинеру (88,89%).
В Форвард Банке Нацбанк временно запретил голосовать:
- Рустаму Тарико (опосредованно 100% акций);
- АО "Компания "Российский стандарт" (опосредованно 100%);
- ООО "Российский Стандарт-Инвест" (14,64% опосредованно);
- АО "Банк Российский Стандарт" (100% прямо).