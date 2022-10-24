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НБУ лишил российских акционеров права голоса в трех банках

Понедельник, 24 октября 2022, 16:04 - Анастасия Жарикова

Национальный банк временно лишил российских акционеров права голоса в банках "Форвард", "Украинский капитал" и Первом инвестиционном банке.

Об этом сообщается на сайте регулятора, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Нацбанк запретил ООО "Скала Терциум", владеющее 21,39% акций в банке "Украинский капитал", пользоваться правом председателя, а также запретил голосовать мажоритарному акционеру ПИБа Евгению Гинеру (88,89%).

В Форвард Банке Нацбанк временно запретил голосовать:

  • Рустаму Тарико (опосредованно 100% акций);
  • АО "Компания "Российский стандарт" (опосредованно 100%);
  • ООО "Российский Стандарт-Инвест" (14,64% опосредованно);
  • АО "Банк Российский Стандарт" (100% прямо).

НБУ банки
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