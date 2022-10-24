НБУ лишил российских акционеров права голоса в трех банках

"У нас не может быть какого-то армагеддона, что все разобьют и все потухнет". Глава ДТЭК об ударах по энергосистеме Какой вред ракетные обстрелы и "шахеды" нанесли энергетической инфраструктуре страны и энергохолдингу Ахметова? С какими проблемами столкнулась компания ДТЭК и чего ждать потребителям электричества в случае более сильных ударов?

Миллионы украинцев рискуют заплатить налоги со своей зарплаты дважды. Как этого избежать? Украинцы, которые находятся за границей более 183 дня, могут даже не знать, что их признали налоговыми резидентами другой страны. Кому грозит двойное налогообложение? (укр)