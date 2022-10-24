Tesla снизила цены на электромобили в Китае на 9%

reuters

Tesla снизила стартовые цены на свои электромобили Model 3 и Model Y на 9% в Китае, изменив тенденцию роста в отрасли на фоне признаков снижения спроса на крупнейшем авторынке в мире.

Об этом пишет Reuters.

"Снижение цен, опубликованное на китайском веб-сайте производителя электромобилей, является первым понижением, которое Tesla осуществила в Китае в 2022 году", - пишет агентство.

Снижение цен также произошло после комментария CEO Tesla Илона Маска на прошлой неделе о том, что в Китае и Европе продолжается "своего рода рецессия" и Tesla заявила, что в этом году не достигнет целевого показателя поставок автомобилей.

На прошлой неделе Маск сказал аналитикам, что в текущем квартале спрос был высоким и он ожидает, что Tesla будет "устойчивой к рецессии".

"Снижение цен подчеркивает возможную ценовую войну, которую мы подчеркиваем с августа", - сказал Ши Цзи, аналитик CMBI.

На прошлой неделе аналитики CMBI предупредили, что 2023 год принесет большую конкуренцию в секторе электромобилей, заявив, что ожидается рост продаж электромобилей и гибридов.

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Данные в понедельник показали, что розничные продажи в Китае выросли на 2,5% в сентябре, что ниже ожидаемого роста на 3,3% и менее половины роста в 5,4% в августе.

Американский автопроизводитель и несколько китайских конкурентов несколько раз поднимали цены с прошлого года на фоне роста стоимости сырья. Но Tesla регулярно корректировала цены на свои автомобили в Китае, включая скидки, отражающие государственные субсидии.

Tesla сообщила Reuters, что корректирует цены в соответствии с расходами. По словам компании, использование мощностей на Шанхайском заводе улучшилось, а цепочка поставок остается стабильной, несмотря на влияние на экономику Китая строгих ограничений по нулевому распространению COVID-19.

Стартовая цена на седан Model 3 была снижена до 265 900 юаней ($36 727) с 279 900 юаней, а цена на внедорожник Model Y была снижена до 288 900 юаней с 316 900 юаней.

Сейчас Tesla является третьим самым продаваемым производителем электромобилей в Китае после BYD Motor и SAIC-GM-Wuling и является единственным иностранным игроком в списке 15 лучших, свидетельствуют данные китайской Ассоциации пассажирских автомобилей.

Экономическая правда