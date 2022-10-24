Кабмин обновил перечень временно оккупированных территорий для выплаты помощи переселенцам
Минреинтеграции своим приказом утвердило обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Там добавили, что перечень не фиксирован - он регулярно актуализируется.
В обновленный список территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 9 областей.
Это территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (59), Херсонской (48), Николаевской (26), Сумской (20), Черниговской (4) областей. Всего в перечне 326 общин, отметили в министерстве.
"Все внутренне перемещенные лица из этих общин получат денежную помощь от государства. Указанный перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городских военных администраций", - пояснили в правительстве.
В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:
- территории, временно оккупированными;
- территории, находящиеся в окружении (блокировке);
- территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваше общество отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", - говорится в разъяснении.
Экономическая правда