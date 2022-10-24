В Беларуси возникли проблемы с доступом к каналам связи платежной системы Visa

getty images

В Беларуси в понедельник, 24 октября, выявились проблемы с доступом к каналу связи с международной платежной системой VISA.

Об этом сообщил процессинговый центр, передает Интерфакс-Украина.

"ОАО "Банковский процессинговый центр" информирует, что в настоящее время существует недоступность канала связи с международной платежной системой VISA", - говорится в сообщении процессингового центра.

"В связи с этим возможны отказы в обслуживании клиентов по картам международной платежной системы VISA", - уточнили в организации.

Специалисты прилагают совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки.

Напоминаем:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ввел запрет на повышение цен в стране, начиная с 6 октября.