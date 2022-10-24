Банки уже выдали кредиты по госгарантиям почти на 50 миллиардов

С начала использования инструмента госгарантий на портфельной основе с декабря 2020 уже выдано 15 365 кредитов на общую сумму 49,07 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, на 1 октября 2022 года 27 банков-кредиторов обслуживают 15 070 кредитов на сумму 47,59 млрд гривен.

"Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 29,07 млрд гривен. Это около 83% от общего лимита предоставленных гарантий (35,014 млрд гривен).

При этом в сентябре текущего года заключено 639 кредитных договоров на сумму 2,3 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,18 млрд. гривен", - отчитываются в Минфине.

Отмечается, что по количеству кредитов, выданных под государственные гарантии на портфельной основе, лидирует АО КБ "Приватбанк" - сейчас обслуживается 10 149 кредитов на общую сумму 15,02 млрд грн, что составляет 93% от лимита таких гарантий.

Вторым по количеству таких кредитов является АО "Ощадбанк" – 2 172 кредиты на общую сумму 8,18 млрд грн (соответственно - 98% от лимита банка).

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"Наибольший объем кредитов выдан в Одесской области, где в целом оформлено 1 105 кредитов на 3,66 млрдгривень. В Кировоградской области таких кредитов выдано 748 на 3,19 млрд грн, в Днепропетровской области - 1 337 кредитов на 3,05 в Киеве – 780 кредитов на 3,1 млрд гривен", - добавили в Минфине.

При этом по виду экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдано в следующих сферах:

сельское хозяйство - 7 288 кредитов на 33 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 4 708 кредитов на общую сумму 7,6 млрд грн;

перерабатывающей промышленности – 1 184 кредиты на 4,2 млрд гривен.

Экономическая правда