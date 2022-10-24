Курс валют на 24 октября: гривня ослабла на черном рынке, но не в банках

В понедельник, 24 октября, наличная гривня на черном рынке несколько ослабла по отношению к доллару, зато в кассах банков курс укрепился.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс доллара на черном рынке составлял 40,31 - 40,44 грн, а в пятницу, 21 октября, колебался на уровне 40,24 - 40,47 грн.

Что касается "черного" курса гривни к евро, то гривна также ослабла. Котировки на это же время составляли 38,79 - 39,0 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 38,60 - 38,93 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,0 - 40,7 грн (курс на 21 октября - 40,20 - 40,80 грн);

Евро - 38,3 - 39,5 грн (курс на 21 октября - 38,4 - 39,33 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,8 - 40,3 грн;

Ощадбанк - 40,2 - 40,8 грн;

Укрэксимбанк - 40,2 - 40,7 грн;

Райффайзен - 40,2 - 40,6 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,95 грн.