Starlink будут работать в Украине независимо от финансирования Пентагона – Маск

Терминалы Starlink, помогающие поддерживать связь украинским военным в зоне боевых действий, будут работать в Украине независимо от готовности Минобороны США предоставить финансирование.

Об этом основатель компании-производителя терминалов SpaceX Илон Маск написал в Twitter.

"Еще до того, как Минобороны вернулось с ответом, я сказал Михаилу Федорову (вицепремьер-министру цифровой трансформации Украины - ЭП), что SpaceX не выключит Starlink, даже если Минобороны (США - ЭП) откажется предоставлять финансирование", - написал Маск .

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В ответ Федоров отметил, что Маск заверил его о продолжении работы Starlink в любом случае. Это было критически важно для Украины. Мы благодарны Вам!", – написал Федоров.

Напоминаем:

Министерство обороны США получило обращение от основателя компании SpaceX Илона Маска о финансировании используемой в Украине сети спутниковой связи Starlink.

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Накануне CNN сообщил, что компания Илона Маска обратилась в Пентагон с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых зависит связь украинских военных в зоне боевых действий.

Маск позже подтвердил эту информацию, а также намекнул, что обижен на посла Андрея Мельника, который после публикации американцем "мирного плана" на английском языке его послал. В то же время в материале CNN говорится, что соответствующее письмо компании в Пентагон было отправлено в сентябре, тогда как волна возмущения из-за предложения Маска пойти на уступки РФ в отношении Украины поднялась в начале октября.