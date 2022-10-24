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Чешский энергетический оператор будет судиться с "Газпромом" из-за срыва поставок

Понедельник, 24 октября 2022, 10:22 - Анастасия Жарикова

Чешская энергетическая компания ČEZ готовит международный арбитраж против российского "Газпрома", где потребует компенсаций за перебои в поставках природного газа в течение 2022 года.

Об этом заявил генеральный директор компании Даниэль Бенеш, сообщает издание "Denik.cz".

По его словам, сейчас невозможно вести переговоры с "Газпромом" о поставках на следующий год, и международный арбитраж в этой ситуации – единственно возможный шаг.

"В тот момент, когда кто-то не выполняет имеющийся у вас контракт трудно говорить о чем-то, кроме компенсации убытков", - ответил Бенеш на вопрос, ведет ли ČEZ переговоры с российским "Газпромом" о поставках на 2022 год.

Он оценил ущерб ČEZ в размере примерно сотен миллионов до миллиарда чешских крон.

Напоминаем:

В России заявили, что "Газпром" прекратит поставки газа в Европейский союз, если страны-члены примут решение о введении потолка цен.

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Экономическая правда
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