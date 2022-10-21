США могут установить потолок цен на нефть более чем в 60 долларов - Bloomberg

Соединенные Штаты могут установить верхний предел цены на экспорт российской нефти на уровне более 60 долларов за баррель - выше, чем ожидалось ранее - чтобы грузы не исчезли с рынка.

Об этом сообщает Bloomberg на основании анализа выступлений чиновников и ссылок на исторические данные цен, которые, по словам чиновников, они будут использовать как частичный ориентир.

В ходе предварительного обсуждения плана по внедрению потолка цен на российскую нефть ориентир находился в диапазоне от 40 до 60 долларов.

США стремились установить такую цену, которая была бы достаточно высокой, чтобы покрыть производственные затраты и стимулировать дальнейшую добычу в РФ, и при этом лишила бы агрессора прибыли. В России предсказуемо заявили, что не будут продавать нефть странам, которые поддерживают введение потолка.

Установление ценового потолка выше, чем обсуждалось, противоречило бы одной из публично заявленных целей плана - лишить Москву нефтяных доходов. В то же время это также соответствовало бы другой цели плана оставить российскую нефть на рынке, поскольку приближаются промежуточные выборы в США и цены на бензин продолжают расти.

В октябре страны, которые также поддержали предложенный Штатами план по потолку цен на нефть, встречаются для определения уровня цен на российскую сырую нефть и на некоторые нефтепродукты.

Министр финансов Джанет Йеллен и ее заместитель Уолли Адейемо неоднократно указывали на исторические цены на российскую нефть как на ориентир при установлении верхнего лимита. Средняя цена поставки нефти марки Urals составляла 63 доллара за баррель за последние три года и 64 доллара за пять лет. В этом месяце она составила в среднем почти 74 доллара.

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Ценовой лимит разработан как "аварийный выход" для нефти, заблокированной санкциями ЕС и Британии, которые запрещают компаниям в этих юрисдикциях отправлять, финансировать или страховать грузы с российской нефтью в любой точке мира с 5 декабря.

США опасаются, что эти ограничения заблокируют нефть внутри России и приведут к скачку мировых цен, поэтому Минфин страны разработал план, который позволит перевозчикам получить доступ к этим услугам, если цена груза равна или ниже верхнего лимита.