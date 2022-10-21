В результате ударов с 10 октября РФ нанесла ущерб на миллиарды долларов – глава Минэнерго
Россия ударами с 10 октября поразила минимум половину тепловых генерирующих мощностей Украины и нанесла ущерб на миллиарды долларов.
Об этом в интервью Reuters заявил министр энергетики Герман Галущенко.
По словам Министра, не все пострадавшие энергоблоки прекратили работу полностью.
Галущенко подчеркнул, что 30-40% общей национальной энергетической инфраструктуры были поражены во время атак, направленных на уничтожение энергетической системы Украины - цель, которая, по его словам, не была достигнута.
"Это достаточно большая мощность. Могу вам сказать, что это... минимум половина мощностей тепловой генерации, даже больше", - сказал он, отвечая на вопрос о масштабах ущерба.
"На этой неделе они атаковали ряд тепловых генераций (станций)", - сказал Галущенко, добавив, что в результате этих атак Украина потеряла 4000 МВт генерирующих мощностей.
"Мы видим, что они целили по ряду новых объектов, но также обстреливали объекты, которые были обстреляны ранее, чтобы полностью их уничтожить", - добавил Галущенко.
Он отметил, что импорт электроэнергии может быть одним из вариантов выхода Украины из кризиса, и некоторые трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.
Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября в результате российских ударов было разрушено 30% электростанций - это повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране.
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Экономическая правда