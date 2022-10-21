"Сделано невозможно": в Донецкой области частично возобновили газоснабжение – ОВА

В Донецкой области частично возобновили газоснабжение: централизованное отопление будет в 15 общинах Донецкой области, в 10 общинах будут отапливаться объекты критической инфраструктуры и будут обустроены пункты обогрева.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Это – без преувеличения – героический поступок всех, причастных к этому процессу. В частности, работников облгаза, Укртрансгаза, областной и местных военных администраций.

Такую высокую оценку высказал на заседании Штаба по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду во время военного положения министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Благодарю господина министра за высокую оценку работы, впрочем, понимаю, что даже эти наши усилия не гарантируют бесперебойное прохождение отопительного сезона. Кроме того, не обеспечивают централизованное отопление на всей территории области", - написал Кириленко.

По его словам, централизованное отопление будет в 15 общинах Донбасса, в 10 общинах будут отапливаться объекты критической инфраструктуры и будут обустроены пункты обогрева.

"В 10 общинах в настоящее время централизованное отопление невозможно - прежде всего потому, что там ведутся активные боевые действия и возобновление разрушенной критически важной инфраструктуры невозможно.

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На сегодняшний день теплоноситель уже получают 4 больницы и 10 учебных заведений в Андреевской, Удачненской и Шаховской общинах. В целом же отопительный сезон стартует в Донецкой области с 1 ноября. На сроки его начала, конечно, могут повлиять как погода, так и военные действия - враг обязательно использует фактор морозов как оружие, прежде всего, против гражданского населения", - добавил глава ОВА.

Также он отметил, что население, особенно из зоны непосредственных боевых действий, продолжает эвакуировать.

Ранее газоснабжение в Донецкой области было прекращено в результате российских обстрелов. Летом прогнозировалось, что зимой регион может полностью остаться без газа.

Экономическая правда