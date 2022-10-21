В Минфине спрогнозировали объем дефицита бюджета в 2023 году

Министерство финансов прогнозирует, что в следующем году ежемесячный дефицит бюджета составит от 3 до 4 миллиардов долларов.

Об этом пишет министр финансов Украины Сергей Марченко в колонке для GlobalMarkets, опубликованной пресс-службой министерства.

"После последнего этапа сокращения расходов мы фиксируем ежемесячный дефицит на 2023 год на уровне в 3-4 млрд долл. США", – сообщил глава ведомства.

По словам Марченко, в следующем году украинские власти должны сделать все необходимое, чтобы привлечь внешнее льготное финансирование и гранты для покрытия приоритетных расходов госбюджета, а также сосредоточиться на сборе средств для реализации программ быстрого восстановления.

"За несколько месяцев нам удалось увеличить уровень налоговых поступлений по сравнению с первыми месяцами войны. Все это время существовала фиксированная потребность в финансировании в размере 5 млрд долл. США в месяц. Но, несмотря на огромные усилия, которые приложили страны-партнеры, чтобы помочь нам дефицит не был профинансирован в полном объеме", – констатировал министр.