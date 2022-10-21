Швейцария предоставит Украине полмиллиарда на развитие цифровизации

Швейцария выделит 15 миллионов франков (полмиллиарда гривен в эквиваленте) на развитие цифровизации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) подписали меморандум о сотрудничестве стран в сфере цифровой трансформации.

По ним Швейцария дополнительно выделит 15 млн франков в рамках Программы EGAP. Эти средства будут использованы для развития новых цифровых услуг и сервисов, необходимых для украинцев во время полномасштабной войны.

"При поддержке этой Программы Минцифра уже создала портал и приложение Дія, запустила много важных сервисов и услуг, среди которых - COVID-сертификаты, єМалятко, єПідтримка и т.д.", - рассказали в ведомстве.

Генеральный директор Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC) Патриция Датчане отметила, что они и дальше планируют усиливать партнерство с Украиной и поддерживать наши цифровые идеи и проекты.

Экономическая правда

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