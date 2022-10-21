Убытки Украины от войны превысили $127 миллиардов в сентябре

Убытки Украины от полномасштабной войны достигли более 127 млрд долларов, в течение лета Россия нанесла ущерб на более 31 млрд долл.

Об этом говорится в отчете проекта KSE Institute "Россия заплатит".

На наибольшую сумму поврежден жилой фонд - 39.7% или 50,5 млрд долл. По сравнению с началом июня эта сумма выросла на 11,2 млрд долл.

По последним данным всего повреждено и разрушено 135,8 тыс. частных и многоквартирных домов. Против июня количество поврежденных домов выросло на 15 тысяч. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов составляет 74,1 млн кв м., или 7,3% от жилого фонда страны.

На втором месте по объему убытков сфера инфраструктуры - 27.7% или 35,3 млрд долл, из которых 26,6 млрд долл - в результате прямого разрушения дорог и 4,3 млрд долл - убытки железной дороги.

Потери активов бизнеса составляют не менее 9,9 млрд долл и продолжают расти - это третья по величине статья убытков инфраструктуры. В разрезе отраслей больше всего пострадала металлургия. Всего с начала войны повреждено или разрушено не менее 412 предприятий, из которых 64 - это крупные и средние предприятия. Ожидается, что это число может быть выше, поскольку пока отсутствует полная информация о состоянии украинских предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях.

Ущерб, нанесенный образовательной инфраструктуре Украины, оценивается в 6,95 млрд долл. Эта сумма выросла как из-за увеличения количества поврежденных и разрушенных объектов, так и благодаря расширению перечня объектов образовательной инфраструктуры, убытки которых оцениваются в рамках проекта.

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В результате боевых действий разрушено уже не менее 810 и повреждено 1639 объектов образовательной инфраструктуры. Наибольшее количество разрушенных образовательных учреждений зафиксировано в Донецкой, Харьковской, Луганской и Киевской областях.

С февраля и по сентябрь российскими оккупантами было повреждено, разрушено или захвачено не менее 616 админзданий, 978 медучреждений, из которых 24 частных учреждения здравоохранения, 1270 школ, 786 детсадов, 775 объектов культуры, 80 религиозных сооружений, 149 учреждений туризма и 153 спортивных объекта, 2910 торговых точек, 19 аэропортов и гражданских аэродромов, 110 железнодорожных вокзалов и станций, 315 мостов и мостовых переходов государственного, местного или коммунального значения, 10 ТЭЦ, 322 котельные.





