Украина ввела санкции против олигархов и компаний из РФ. В списке - Фридман, Лисин и сотни других

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 октября о введении санкций на 1374 компании и 256 российских бизнесменов.

Об этом говорится в указе президента №726/2022.

Как ранее сообщалось, пакет санкций является синхронизационным - власти ввели меры, которые синхронизируются с ранее введенными санкциями ЕС и США.

Так, среди физических лиц в санкционном списке оказались 256 российских бизнесменов, в частности - Михаил Фридман и другие владельцы Альфа-банка, самый богатый человек России Владимир Лисин и другие лица. Многие из них имеют активы также и в Украине.

Среди наиболее известных подсанкционных лиц есть:

Михаил Фридман и его семья. Российский олигарх Фридман является основателем и главным акционером Letter One и "Альфа-групп". В LetterOne входит, в частности, Borjomi International, чья дочка, IDS Group Ukraine является эксклюзивным импортером воды "Боржоми" в Украине и представлена рядом брендов, например водами "Моршинская" и "Миргородская"

Кроме того, в LetterOne входит нидерландская компания Veon, которая является акционером мобильного оператора "Киевстар".

В Украине одним из основных активов олигарха является "Альфа-банк Украина", главными акционерами которого через люксембургскую ABH Holdings S.A является сам Фридман (32,86%) и Андрей Косогов (40,96%). Последний также попал под украинские санкции.

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Михаил Воеводин . Бывший гендиректор связанной с "Ростехом" корпорации ВСМПО-АВИСМА, который в Украине вместе с экс-президентом ФК "ЦСКА" Евгением Гинером и заместителем председателя Госдумы РФ Александром Бабаковым контролирует группу VS Energy.

Группа, которая записана на граждан ЕС, через "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" владеет пятью украинскими облэнерго: "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Черновцыоблэнерго".

Эта же группа имеет в Украине гостиничный бизнес (Premier Hotels & Resorts), владеет долей завода "Днепроспецсталь" в Запорожье, ТЦ "Метроград" и "Метрополис" в Киеве.

Евгений Гинер . Кроме того, что Гинер является одним из бенефициаров VS Energy, ему также принадлежит "Pin банк". В конце 2021 года украинский бизнесмен Александр Ярославский хотел его приобрести, но согласовать сделку не успели до начала полномасштабной войны.

Рустам Тарико . Российский миллиардер, владелец и председатель совета директоров российского банка "Русский стандарт", владелец алкогольного холдинга Roust. В Украине владеет "Банком Форвард" и алкогольным дистрибьютором ООО "Руст Украина".

Аркадий и Борис Ротенберги с семьей. В Украине семья Ротенберга владеет более половины акций ТЦ "Ocean Plaza". В РФ Аркадию Ротенбергу принадлежит АО "Минудобрения" - производителя аммиака, который через аммиакопровод ранее транспортировался в порт "Южный".

Андрей Молчанов. Экс-член Совета федерации федерального собрания РФ, который имеет тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он является основателем и основным акционером строительной группы "ЛСР", которая имеет украинскую "дочку" под названием ООО "Аэрок". Украинское предприятие - одно из крупнейших производителей газобетона в Украине. В июне суд арестовал активы ООО "Аэрок".

Роман Абрамович. Российский олигарх и акционер горно-металлургического холдинга Evraz. Абрамович принимал активное участие в переговорах как посредник между Кремлем и Банковой, в частности при заключении зерновой сделки.

Кроме того, в санкционный список попал самый богатый человек РФ Владимир Лисин, семья российского олигарха Алексея Мордашова, второй самый богатый человек РФ Леонид Михельсон, олигархи Геннадий Тимченко и Сулейман Керимов, а также гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

В перечень подсанкционных компаний вошли 1374 позиции. Среди них - представители российского военно-промышленного комплекса, финансового сектора, промышленности и другие. В частности, речь идет об "Альфа-банке" и других российских дочерних компаниях "Альфа-банка", Московском кредитном банке, Ростелеком, "Алросе", а также российских транспортных компаниях, машиностроительных заводах.