Зеленский ввел в действие санкции против Пригожина, пропагандистов РФ и коллаборантов
Президент Украины подписал указы о введении санкций против Российской Федерации, под которые попали около 4000 человек и компаний.
Зеленский подписал указы №726 и №727, говорится на сайте ОП.
Согласно приложениям к указам, санкции вводятся, в частности, против представителей оккупационных администраций (Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Владимир Рогов, Константин Иващенко и т.п.).
Также в санкционном списке - военные и наемники (в частности, финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин), а также - вербовщики наемников (в частности, командующий "Армией освобождения Палестины" Мухаммед Аль-Салти, лидер сирийской группировки Аль-Ахдат аль-Омария Абу Шаммут).
Санкции ввели также против российских пропагандистов Ольги Скабеевой, Владимира Соловьева и членов его семьи Тиграна Кеосаяна.
Срок применения ограничений – 10 лет.
- Санкции предусматривают:
блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;
- ограничение торговых операций (полное прекращение);
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недр;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;
- запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка на осуществление инвестиций в иностранное государство.
Как уточнил глава Офиса президента, в санкционный перечень вошли более 3800 физических и юридических лиц – 2507 и 1374 соответственно.
Экономическая правда