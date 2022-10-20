Зеленский ввел в действие санкции против Пригожина, пропагандистов РФ и коллаборантов

Президент Украины подписал указы о введении санкций против Российской Федерации, под которые попали около 4000 человек и компаний.

Зеленский подписал указы №726 и №727, говорится на сайте ОП.

Согласно приложениям к указам, санкции вводятся, в частности, против представителей оккупационных администраций (Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Владимир Рогов, Константин Иващенко и т.п.).

Также в санкционном списке - военные и наемники (в частности, финансист группы "Вагнера" ​​Евгений Пригожин), а также - вербовщики наемников (в частности, командующий "Армией освобождения Палестины" Мухаммед Аль-Салти, лидер сирийской группировки Аль-Ахдат аль-Омария Абу Шаммут).

Санкции ввели также против российских пропагандистов Ольги Скабеевой, Владимира Соловьева и членов его семьи Тиграна Кеосаяна.

Срок применения ограничений – 10 лет.

Санкции предусматривают:

блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими; ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или остановка действия специальных разрешений на недр;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах;

запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет);

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка на осуществление инвестиций в иностранное государство.

Как уточнил глава Офиса президента, в санкционный перечень вошли более 3800 физических и юридических лиц – 2507 и 1374 соответственно.

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Экономическая правда