Шольц: Путин надеялся шантажировать нас отключением газа. Но и здесь он ошибся

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ освободилась от зависимости от энергоносителей РФ и хорошо подготовилась к предстоящей зиме.

Об этом Шольц заявил во время выступления в Бундестаге, пишет Die Welt.

Перед саммитом ЕС в Брюсселе Шольц призвал к европейскому единству во время войны и энергетического кризиса.

По его словам, ЕС выходит из кризиса более сильным. "Мы не слабы", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц осудил недавние удары РФ по гражданским объектам в Украине, назвав такие действия военными преступлениями, которые не помогут России выиграть войну.

"Такая тактика выжженной земли не поможет России выиграть войну", – сказал канцлер. По его словам, это лишь усилило решительность и настойчивость Украины и ее партнеров.

Такие действия РФ, как и "мобилизацию российских мужчин на войну", он назвал "актом отчаяния".

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Шольц заверил, что ФРГ будет поддерживать Украину – сколько это будет необходимо.

Канцлер Германии заявил, что Путин откровенно и безответственно угрожает миру применением ядерного оружия.

"Он хочет посеять страх, разделить и запугать. Он спекулирует на нашей слабости. Но он ошибается. Мы не слабы. Германия вместе, Европа - вместе.

Наши глобальные альянсы сильнее и живее, чем когда-либо. Путин не достигнет своих военных целей", – добавил Шольц.

"Эта Россия при Путине больше не является надежным торговым партнером. Путин надеялся шантажировать нас отключением газа. Но и здесь он ошибся... Вместе мы переживем зиму", - подчеркнул Шольц.

Немецкий канцлер, в частности, рассказал, что в рамках подготовки к зиме Германия начала получать газ из Франции, также готовятся к запуску первые терминалы сжиженного газа, заключены новые контракты на поставку, принято решение о продлении эксплуатации атомных станций и временном возвращении к углю.

"Мы освободились от зависимости и хорошо подготовились к предстоящей зиме. Мы принимаем необходимые меры и не даем себя запугать", - заверил он.

По его словам, высокие цены на энергоносители являются "испытанием".

Германия будет поддерживать сдержанный подход к ограничению цен на газ, добавил канцлер.

"Политически установленный порог цен всегда связан с риском того, что производители начнут продавать свой газ в другом месте, а мы, европейцы, в конце концов получим не больше газа, а меньше", – объяснил Шольц свою позицию.

Шольц подчеркнул, что ЕС должен тесно координировать работу с другими крупными потребителями газа, такими как Япония и Корея, "чтобы мы не конкурировали друг с другом". При этом разумную цену необходимо обсудить с производителями.

"Я убежден, что такие страны, как США, Канада и Норвегия, солидарны с Украиной, заинтересованы в том, чтобы энергия не стала недоступной для Европы", - сказал он.

Экономическая правда