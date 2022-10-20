"Новая почта" разработала мобильное отделение для деоккупированных территорий, где нет света

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Логистическая компания "Новая почта" разработала специальное мобильное отделение для работы на деоккупированных территориях, где нет света: сейчас оно установлено в пгт Рогань Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Отделение работает ежедневно с 11:00 до 15:00 и размещается по адресу: Рогань, улица Первого мая, 1.

Жители пгт Рогань и близлежащих поселков могут получать привычные услуги - прием и выдачу посылок весом до 10 кг. Рассчитаться за доставку можно через мобильное приложение или автосписание. Наличные сейчас не принимаются", - пояснили в компании.

Отмечается, что это вторая модель инновационного мобильного отделения Новой почты, созданного на базе БДФ-контейнера для перевозки посылок.

Новое мобильное отделение имеет гидравлические опоры, позволяющие быстро опустить контейнер после транспортировки, а также отрегулировать высоту для комфортного обслуживания клиентов. Оно может обслуживать до 10000 посылок в месяц.

"Теперь снаружи мобильное отделение украшено металлическими 3D панелями, что значительно облегчает конструкцию, а внутри - встроенные подвесные раскладные полки для хранения и упаковки посылок. Для защиты от осадков и прямых солнечных лучей отделение оснащено электрической маркизой.

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Также новая модель оборудована встроенным почтоматом на 62 ячейки, длиной 3 м и высотой 1,4 м для удобства получения в самой высокой точке. Напоминаем, что в почтомат можно отправить вещи весом до 20 кг и размером 40х60х30 см. Планируется, что стена-почтомат заработает, когда возобновятся объемы доставки в регионе", - рассказали в "Новой почте".

Мобильное отделение может работать как от сети 220В, так и от генератора, поэтому удобно использовать его на территориях, где нет электронергии, говорят в компнии.

Возле отделения установлен модуль Starlink и жители могут пользоваться интернетом бесплатно.

Компания планирует произвести и запустить в работу еще 20 таких мобильных отделений, чтобы предоставлять свои услуги там, где нет света и быстро открыть стационарное отделение.

Новая почта уже возобновила работу в 50 освобожденных населенных пунктах в Донецкой области, на Херсонщине и Харьковщине.

Экономическая правда