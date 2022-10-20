Цены на нефть растут из-за возможного ослабления COVID-ограничений в Китае

Цены на нефть выросли примерно на 1 доллар в четверг: на настроения инвесоров повлияли новости о том, что Китай рассматривает возможность сократить продолжительность карантина для прибывающих в страну посетителей.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 80 центов, или 0,9%, до 93,21 долларов за баррель по состоянию на 06:10 по Гринвичу.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ​​ноябре выросли на 1,29 доллара, или на 1,5%, до 86,84 доллара за баррель.

Контракт WTI с поставкой в ​​декабре последний раз подорожал на 1,4%, или на $1,16 цента, до $85,68 за баррель.

Причины изменения цен

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"Рынок реагирует на эти карантинные новости и, как следствие, мерцающего света в конце тоннеля политики нулевой Covid", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, добавив, что это "первый положительный знак, который мы видели" из Китая по Covid.

Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, в этом году соблюдал строгие ограничения по COVID-19, что сильно тяготило бизнес и экономическую активность, что снижает спрос на топливо.

Bloomberg сообщил в четверг со ссылкой на источники, что Китай рассматривает возможность сократить период карантина для прибывающих посетителей до семи дней с 10.

Экономическая правда