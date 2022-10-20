В США создали рабочую группу для помощи Украине

В Соединенных Штатах была создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься насущными потребностями Украины во время войны.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

Он отметил, что в Вашингтоне почти во всех министерствах и ведомствах созданы отдельные команды и группы, которые занимаются поиском возможностей для помощи Украине во времена полномасштабной войны.

"И это не только поставки очень важного вооружения и военной техники, но и прямая финансовая поддержка государственного бюджета Украины и всесторонняя гуманитарная помощь пострадавшим регионам", - отметил Найем.

Теперь был подписан документ о создании специальной рабочей группы, которая прежде всего будет заниматься насущными потребностями Украины во время войны и после победы.

Под совместным заявлением подписи поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр торговли США Джина Раймондо и министр транспорта США Пит Буттиджедж.

"Далее будет первая рабочая встреча новосозданной группы и мы совместно будем думать, как привлечь американский бизнес к украинским инфраструктурным проектам", - добавил Найем.

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