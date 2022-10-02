Moderna отклонила просьбу Китая раскрыть технологии своей вакцины

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Фармацевтическая компания Moderna Inc отказалась передать Китаю основную интеллектуальную собственность, которая лежит в основе разработки ее вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает Financial Times.

Moderna Inc отклонила просьбу Китая предоставить рецепт своей мРНК-вакцины из-за коммерческих проблем и проблем безопасности, сообщает газета со ссылкой на людей, участвовавших в переговорах, проходивших между 2020 и 2021 годами, добавляя, что производитель вакцины все еще "стремится" продавать продукт в Китай.

Невозможность компания попасть на китайский рынок является требование Пекина передать технологию как предпосылку для продажи в стране.

Добавляется, что Китай не одобрил ни одной иностранной вакцины против COVID-19 и полагается на несколько вакцин, разработанных в стране.

В сентябре главный медицинский директор Moderna Пол Бертон заявил, что компания стремится сотрудничать с Китаем в поставках в страну своих вакцин против COVID-19 на основе мРНК.

Напомним:

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Moderna подает в суд на Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech за нарушение патентных прав при разработке первой вакцины против COVID-19, одобренной в США. Компания утверждает, что они скопировали технологию, разработанную Moderna за годы до пандемии.