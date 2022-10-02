"Таможенный безвиз" с ЕС: первые грузы уже следуют в обоих направлениях

В Украине в субботу, 1 октября, заработала конвенция о процедуре совместного транзита (CCTP) или так называемый "таможенный безвиз", в рамках которого уже следуют первые грузы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В министерстве отмечают, что первой страной, из которой был отправлен груз для доставки в Украину под процедурой совместного транзита, стала Германия.

"Сегодня, 1 октября, для Украины вступили в силу положения Конвенции о процедуре совместного транзита и для бизнеса открылась возможность международного перемещения товаров с 35 другими странами-участницами по одному транзитному документу", — говорится в сообщении.

Первая транзитная декларация Т1 была отправлена 1 октября из Германии в Украину. Таможенники уже видят ее в электронной транзитной системе NCTS и ожидают прибытия грузовика.

Украиной также была оформлена первая транзитная декларация на выезд. По ней груз сейчас следует через Польшу в Германию. Сейчас в системе также ожидают прибытия товаров в таможню отправления и другие декларации, по которым товары будут помещены под процедуру совместного транзита и доставлены в таможни назначения на территории стран-участниц Конвенции.

Добавляется, что в соответствии с "таможенным безвизом", для доставки грузов из одной страны в другую подается единый транзитный документ: от таможни отправления до таможни назначения. Это ускоряет прохождение таможенных формальностей на границе и уменьшает соответствующие расходы для предприятий.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Кабинет министров 27 сентября одобрил постановления, которые позволят Украине присоединиться к Конвенции о процедуре общего транзита и упрощения формальностей в торговле товарами, то есть - "таможенного безвиза".