Аграрному миллиардеру Олегу Бахматюку грозит дело о мошенничестве на 1 миллиард долларов

Экономическая правда

Инвестиционная компания Gramercy Funds Management LLC обвиняет украинского миллиардера Олега Бахматюка в использовании им мошеннических схем для вывода почти 1 млрд долларов активов из UkrLandFarming Plc.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Gramercy Funds Management LLC и связанные с ним фонды и счета утверждают, что Олег Бахматюк и другие совершили мошенничество, которое повлияло на Gramercy как на крупнейшего владельца облигаций UkrLandFarming и Avangardco.

Gramercy, инвестиционная компания, занимающаяся развивающимися рынками, возглавляемая Мохамедом Эль-Эрианом, утверждает, что Бахматюк и его сообщники использовали сложные схемы для вывода почти 1 млрд долларов активов из UkrLandFarming Plc на Кипр и Вайоминг (США), держа их вне досягаемости держателей облигаций.

Бахматюк, 48-летний владелец UkrLandFarming - одного из крупнейших производителей яиц в Европе - подал ходатайство о закрытии дела, что стало его первым публичным признанием процесса.

Сейчас Бахматюк находится в Вене, поскольку в Украине его обвинили в хищении 1,2 млрд гривен (32,8 млн долларов) стабилизационных кредитов, предоставленных VAB банку, которым он владел.

Ходатайство было отклонено в этом месяце, и Gramercy также удалось 19 сентября добиться, чтобы кипрский суд издал приказ о всемирной заморозке активов. Это также потенциально может стать причиной судебной битвы в Шайенне, штат Вайоминг, между одним из самых противоречивых олигархов Украины и финансовым менеджером из Гринвича, штат Коннектикут.

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Сторона Бахматюка заявила, что Gramercy пытался использовать тактику стервятников, преследуя компанию, которая была опустошена войной, отметив, что фонд пытался опередить других обеспеченных и необеспеченных кредиторов.

На прошлой неделе Бахматюк подал апелляцию в Апелляционный суд десятого округа США, утверждая, что дело необоснованно, пытаясь прекратить судебный процесс.

Проблемы Бахматюка с Gramercy, тем временем коренятся в аннексии Крыма Россией в 2014 году. Жалоба Gramercy заключается в том, что в годы после 2014 года активы были переданы из UkrLandFarming подставным компаниям в Вайоминге и на Кипре. По словам управляющего активами, около 66% активов компании было перемещено из организаций, которые выпустили облигации, в трасты Вайоминга.

Gramercy утверждает, что двое мужчин сговорились с целью изъятия активов из UkrLandFarming и Avangardco, размещения дочерних компаний в кипрской группе под названием Maltofex и Piazza's TNA Corporate Solutions LLC в Вайоминге.

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