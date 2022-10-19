Зеленский не исключает выведения из строя энергосистемы: Готовимся к разным сценариям

фото: facebook Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел.

Об этом он заявил на стратегическом совещании по безопасности на объектах энергообеспечения, сообщает Офис президента.

В совещании под председательством Зеленского приняли участие премьер-министр Денис Шмигаль, министр энергетики Герман Галущенко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, представители ГСЧС, руководители энергетических предприятий, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

"Участники встречи обсудили меры по ликвидации последствий в случае выведения из строя энергосистемы Украины.

Кроме того, рассматривались актуальные вопросы безопасности на критически важных объектах, обеспечивающих жизнедеятельность городов, поселков и сел Украины, а также необходимые шаги для прохождения отопительного сезона в условиях постоянных обстрелов объектов энергообеспечения войсками страны-террориста - России", - говорится в сообщении.

Обсудили необходимые шаги по ликвидации последствий в случае выведения из строя энергосистемы Украины. Работаем над созданием мобильных пунктов питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел.

Готовимся к разным сценариям возможных последствий. Украина защитит себя. Что бы ни планировал и делал враг", - написал Зеленский в Facebook.

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"Были обсуждены сценарии возможных последствий и модели поддержки населения во время возможных угроз разной степени опасности. Участники согласовали необходимые меры на случай отсутствия электроэнергии в населенных пунктах.

Отдельно остановились на вопросе сотрудничества с международными партнерами по оборудованию для обеспечения всех населенных пунктов, где нет электроэнергии", - добавили в ОП.

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Экономическая правда