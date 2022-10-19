Нацкомиссия по ценным бумагам установила новое основание для остановки лицензий

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила участников рынков капитала и организованных товарных рынков на дополненный перечень случаев остановки действия лицензии на проведение профессиональной деятельности.

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Комиссия установила, что во время действия военного положения НКЦБФР может останавливать действие лицензии на основании письма лицензиата с уведомлением о влиянии на его деятельность чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, обусловливающих невозможность выполнения им требований к профессиональной деятельности, установленных регулятором.

Ранее НКЦБФР временно остановила действие лицензий компаниям, находящимся на территории в районе проведения военных действий, и которые сообщили о невозможности осуществлять профессиональную деятельность на рынках капитала.

Экономическая правда