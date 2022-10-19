Левый берег Киева частично был без света из-за аварии: электроснабжение уже возобновили

В Дарницком районе Киева произошло аварийное отключение света – специалисты ДТЭК Киевские электросети уже выехали на энергообъект для выяснения причин. Позже в компании сообщили, что оперативно возобновили электроснабжение.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети в Facebook в 16:00.

Мы ликвидируем нарушения в сетях Левого берега столицы.

В связи с нарушением в работе сетей ДТЭК Киевские электросети произошло аварийное отключение электроснабжения жителей Дарницкого района.

Специалисты компании уже выехали на энергообъект для выяснения причин. Энергетики проводят обследование и прилагают все необходимые усилия, чтобы возобновить электроснабжение жителей города", - говорится в сообщении.

"Как только причины будут выяснены, мы сможем сориентировать наших клиентов о времени возобновления электроснабжения", – заявила компания.

В комментариях к сообщению у компании спросили, какое ориентированное время возобновления электроснабжения в Дарницком районе, ул. Срибнокильская, 8.

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"Аварийное отключение ориентировочно до 19-00. Приносим извинения за неудобства", – ответили в компании.

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Позже в компании сообщили, что оперативно возобновили электроснабжение Левого берега столицы.

"В течение часа наши специалисты ликвидировали нарушением в сетях, из-за которого произошло аварийное отключение электроснабжения жителей Дарницкого района", - говорится в сообщении.

"Свет вернули в жилище около 40 000 тысяч семей в Киеве.

Энергетики в течение часа ликвидировали нарушением в сетях, из-за которого произошло аварийное отключение электроснабжения жителей Дарницкого района", - добавили в ДТЭК.

Причиной стала авария на одном из объектов силового трансформатора.

Экономическая правда

Экономическая правда