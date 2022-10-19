Рада поддержала трансформирование "Энергоатома" в акционерное общество

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект "Об особенностях образования акционерного общества НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Telegram.

За соответствующий документ проголосовал 241 народный депутат.

Законопроектом предлагается определить процедуру образования акционерного общества НАЭК "Энергоатом", 100% акций которого принадлежат государству, установить порядок формирования уставного капитала общества, а также его функционирование после создания.

Для обеспечения экономической безопасности и защиты интересов государства документом предусмотрены ограничения, связанные с обеспечением сохранения корпоративных прав государства, имущества АЭС, ядерных материалов и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами.





