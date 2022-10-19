Венгрия открыла железнодорожный терминал для перевозки украинского зерна

Венгрия открыла на границе с Украиной большой железнодорожный терминал для перегрузки контейнеров с широкой колеи на узкую - этот проект позволит наладить сухопутный маршрут для поставки украинского зерна в порты северной Адриатики.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет "Европейская правда".

Сийярто отметил, что терминал в приграничном Феньеслитке был построен в рекордно короткий срок и "в настоящее время является самым современным перевалочным терминалом на всем континенте".

По словам Сийярто, в терминале, созданном с инвестициями в 30 миллиардов форинтов ($71,1 млн), будет работать 500 человек, а его мощность составит один миллион контейнеров в год, что вдвое больше мощностей на границе между Беларусью и Польшей.

"Благодаря терминалу будет открыт самый быстрый и эффективный маршрут для украинского зерна из Феньеслитке в порты северной Адриатики, а благодаря этому можно будет гарантировать безопасность поставок продовольствия даже в отдаленные уголки мира", - сказал глава венгерского МИД.

Как сообщалось, 13 октября из заявления постпреда России при ООН в Женеве стало известно, что РФ направила ООН перечень требований, в случае невыполнения которых угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря, действие которого завершается в ноябре. Какие именно претензии Россия высказала, он не уточнил и отказался предоставлять копию письма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не дать России сорвать "зерновой коридор" через Черное море после сигналов из Москвы о намерениях выйти из соглашения.

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Европейская правда