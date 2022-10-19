Индия рассмотрит предложение по ценовому потолку на нефть из РФ – министр

Индия рассмотрит предложение западных стран ввести ограничение цены на закупку российской нефти.

Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, пишет Reuters.

Группа семи самых богатых экономик (G7) пытается ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской нефти.

"Я думаю, что есть исключение для Японии по Сахалину, а также есть нефть, которая поступает по трубопроводу, поэтому они имеют исключение... нам придется это рассмотреть", - сказал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, когда его спросили, будет ли Индия придерживаться планируемого ограничения цен на российскую нефть.

Индия стала вторым крупнейшим нефтяным клиентом России после Китая, поскольку западные компании избегали закупок у Москвы после ее вторжения в Украину в конце февраля.

Позицию Нью-Дели по ограничению цены внимательно отслеживают по всему миру как проверку того, насколько эффективным будет план по сдерживанию нефтяных доходов России. Москва заявила, что не будет поставлять нефть ни в одну страну, которая согласится на ограничение цены.

План ограничения цен требует от стран G7 отказать в страховых, финансовых, брокерских, навигационных и других услугах для нефтяных грузов, цена которых превышает максимальную цену на нефть и еще не определенную нефтепродукты.

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Крупнейший нефтепереработчик Индии Indian Oil Corp (IOC.NS) запланировал поставку 3-4 грузов российской нефти после 5 декабря.

"Мы получаем российскую нефть на основе запланированных поставок, пусть контуры механизма ограничения цен будут окончательно определены. После этого мы примем решение", – сказал высокопоставленный чиновник Миннефти.

Источники сообщили, что у индийских компаний время по крайней мере до конца октября, чтобы оформить запросы на дополнительные грузы российской нефти для поставок в декабре, поскольку основная часть закупок российской нефти осуществляется через спотовые контракты.

Источники сказали, что компании, однако, ожидают ясности по таким вопросам, как условия оплаты, страхования и доставки.

Другой источник сообщил, что прекращение закупок российской нефти Индией создаст "большой энергетический дисбаланс", который будет не по карману некоторым экономикам.

"Это будет проблемой для всех, поэтому я уверен, что решение появится в ближайшие дни", – сказал собеседник.

Экономическая правда